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Враг за сутки атаковал энергообъекты в 4 областях - Минэнерго

Среда, 11 сентября 2024, 11:24 - Артур Крыжный

За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, в Харьковской области в результате боевых действий обесточивались несколько подстанций и бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей.

В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. Питание восстановлено.

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Кроме того, в Запорожской области по технологическим причинам отключалось оборудование на подстанции, обесточивались бытовые потребители. На одном из промышленных предприятий произошло нарушение технологии производственного процесса. Сейчас питание восстановлено.

В Хмельницкой области в результате технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

Напомним:

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В среду 11 сентября не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии, но энергетики просят экономить свет.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия
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