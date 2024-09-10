Нефть Brent упала ниже 70 долларов за баррель - самое низкое за более чем 2,5 года

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Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с декабря 2021 г. Среди причин экономики Китая и США.

Об этом сообщает CNBC.

Цены на нефть теряют более 3% на торгах во вторник, стоимость Brent опустилась ниже отметки 70 долл за баррель впервые с декабря 2021 года.

Отмечается, что давление на рынок оказывают сигналы спада экономической активности в США и Китае, усиливающие опасения трейдеров относительно перспектив спроса на нефть.

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Кроме того, в сообщении добавляют, что ОПЕК ожидает, что спрос в 2024 году вырастет примерно на 2 млн баррелей в день, примерно на 80 тыс баррелей в сутки медленнее, чем ее предыдущий прогноз. Группа производителей нефти прогнозирует рост спроса на 1,7 млн баррелей в сутки в следующем году, примерно на 40 тыс баррелей в сутки ниже, чем первоначально ожидалось.

ОПЕК снизила прогноз спроса в августе из-за снижения потребления в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти.

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Беспокойство относительно снижения спроса в Китае из-за резкого роста продаж электромобилей нависло над рынком нефти уже несколько месяцев.

Ожидается также, что ОПЕК+ увеличит добычу в декабре, а Morgan Stanley и другие аналитики рынка прогнозируют избыток на 2025 год.

Напомним:

Нефть продолжает терять в цене на слабых данных из Китая, перспективе увеличения предложения ОПЕК+.