 Цифрова трансформація України
Все разделы
Укр / Рус

Brave1 увеличивает гранты для оборонных разработок: на какие средства можно рассчитывать

Вторник, 10 сентября 2024, 18:31 - Алексей Артемчук
 
Минцифры

Проект Brave1 увеличил гранты для украинских defense-tech разработчиков. Обновленные суммы средств составляют от 500 тысяч до 8 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Стартовал прием заявок на обновленную грантовую программу от defense tech-кластера Brave1. Теперь украинские разработчики могут получить 4 млн и 8 млн грн на развитие оборонных технологий. Кроме этого, Brave1 продолжает выдавать гранты в размере 500 тысяч, 1 млн и 2 млн гривен. 

Податься на гранты могут украинские производители - участники кластера Brave1, чьи разработки прошли оборонную экспертизу и получили:

Реклама:
  • общую оценку не менее 6, а оценку текущего уровня готовности разработки - не менее 5, чтобы привлечь 4 миллиона гривен
  • общую оценку не менее 7, а оценку текущего уровня готовности разработки - не менее 6, чтобы привлечь 8 миллионов гривен

Подать заявку на получение гранта можно по ссылке.  

Читайте также: Дешево и рискованно. Почему западные фонды не инвестируют в украинские miltech-стартапы

Напомним: 

Реклама:

Кластер Brave1 организовал в Украине международный инвестиционный саммит украинской оборонной индустрии Defense Tech Valley, который состоялся в начале октября.

Минцифра технології вооружение
Реклама:
Материалы по теме
Минцифры: в конце осени к приложению "Мрия" сможет присоединиться каждая школа 2 сентября 2024, 17:54
Украинская ракета дальнего радиуса действия стоит меньше $1 млн, надо еще снизить – Федоров 28 августа 2024, 10:37
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов 26 августа 2024, 18:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте