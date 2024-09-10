Brave1 увеличивает гранты для оборонных разработок: на какие средства можно рассчитывать

Минцифры

Проект Brave1 увеличил гранты для украинских defense-tech разработчиков. Обновленные суммы средств составляют от 500 тысяч до 8 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Стартовал прием заявок на обновленную грантовую программу от defense tech-кластера Brave1. Теперь украинские разработчики могут получить 4 млн и 8 млн грн на развитие оборонных технологий. Кроме этого, Brave1 продолжает выдавать гранты в размере 500 тысяч, 1 млн и 2 млн гривен.

Податься на гранты могут украинские производители - участники кластера Brave1, чьи разработки прошли оборонную экспертизу и получили:

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общую оценку не менее 6, а оценку текущего уровня готовности разработки - не менее 5, чтобы привлечь 4 миллиона гривен

общую оценку не менее 7, а оценку текущего уровня готовности разработки - не менее 6, чтобы привлечь 8 миллионов гривен

Подать заявку на получение гранта можно по ссылке.

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Напомним:

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Кластер Brave1 организовал в Украине международный инвестиционный саммит украинской оборонной индустрии Defense Tech Valley, который состоялся в начале октября.