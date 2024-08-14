В Україні відбудеться перший міжнародний інвестиційний саміт оборонної індустрії
Кластер Brave1 організовує в Україні міжнародний інвестиційний саміт української оборонної індустрії Defense Tech Valley, що відбудеться на початку жовтня.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
В Україні відбудеться міжнародний інвестиційний саміт української оборонної індустрії Defense Tech Valley.
"Подія обʼєднає українських та закордонних інвесторів, виробників, урядовців, представників Сил безпеки і оборони, щоб обговорити розвиток українського defense tech-ринку та визначити пріоритетні напрями для інвестування", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на Defense Tech Valley розробники коротко презентують свої проєкти інвесторам та зможуть залучити додаткове фінансування. Інвестори - познайомляться з геймченджерами війни та зможуть дати старт найкрутішим продуктам у сфері defense tech.
Очікується, що саміт відбудеться 3-4 жовтня у Києві.
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Нагадаємо:
Понад 200 компаній, що працюють у галузі defense-tech, долучилися до українського IT-кластера "Дія.City".