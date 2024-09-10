В Украине топлива намного больше, чем потребуется при блэкаутах - директор "А95"

Благодаря налаживанию поставок профицит топлива на украинском рынке составляет не менее 15%.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, сообщает Укринформ.

"В течение последнего года профицит топлива на рынке составляет минимум 15%. А некоторые трейдеры считают, что 20-30%. То есть, у нас топлива гораздо больше, чем нам его потребуется при, скажем, самых страшных блэкаутах", - сказал Куюн.

По его словам, благодаря налаженной логистике трейдеры могут привезти топлива в 1,5 раза больше потребности. Основными направлениями поставок топлива являются Румыния и Польша, однако география производителей топлива широкая за счет доступа к портам в этих двух странах. В частности, в Украину завозится топливо, произведенное в США, Кувейте, Индии.

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Куюн также отметил, что благодаря благоприятной ситуации на мировых рынках нефти можно ожидать даже снижения цен на бензин и дизель в краткосрочной перспективе. Сжиженный газ же подорожал до 30 грн/л в среднем.

По словам эксперта, в долгосрочной перспективе цена топлива больше всего будет зависеть от мировых цен и валютного курса.

Напомним:

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Президент Владимир Зеленский 1 сентября подписал закон о повышении акцизов на топливо.

После вступления в силу закона о повышении акцизов на топливо ожидать резкого подорожания бензина и дизтоплива не стоит.