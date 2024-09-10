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Шмыгаль рассказал, сколько разминированных земель вернули аграриям

Вторник, 10 сентября 2024, 17:20 - Виктор Волокита

Деминеры вернули аграриям в использование более 150 тысяч га земли, обследованных и разминированных.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Не менее важный элемент безопасности - разминирование. Мы уже сформировали рынок разминирования и компенсируем аграриям 100% за услуги. Благодаря привлечению негосударственных операторов, весь этот процесс происходит в разы быстрее, и в следующем году должны выйти на действительно хорошие темпы", - рассказал премьер.

Шмыгаль отметил, что Украина наращивает количество машин для разминирования. Сейчас в стране их уже насчитывается около 100, а общая потребность составляет не менее 200.

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Напомним:

Кабинет министров разрешил государственным предприятиям привлекать средства от благотворительных пожертвований со счета Национального банка Украины на разминирующие работы. 

Шмыгаль земля война
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