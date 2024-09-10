Шмыгаль рассказал, сколько разминированных земель вернули аграриям
Деминеры вернули аграриям в использование более 150 тысяч га земли, обследованных и разминированных.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Не менее важный элемент безопасности - разминирование. Мы уже сформировали рынок разминирования и компенсируем аграриям 100% за услуги. Благодаря привлечению негосударственных операторов, весь этот процесс происходит в разы быстрее, и в следующем году должны выйти на действительно хорошие темпы", - рассказал премьер.
Шмыгаль отметил, что Украина наращивает количество машин для разминирования. Сейчас в стране их уже насчитывается около 100, а общая потребность составляет не менее 200.
Напомним:
Кабинет министров разрешил государственным предприятиям привлекать средства от благотворительных пожертвований со счета Национального банка Украины на разминирующие работы.