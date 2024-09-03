Україна прискорить гуманітарне розмінування: держкомпаніям спростили доступ до фінансів

Кабінет міністрів дозволив державним підприємствам залучати кошти від благодійних пожертв з рахунку Національного банку України на розмінувальні роботи.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Ще одне рішення уряду, ухвалене під час засідання 3 вересня, прискорить гуманітарне розмінування. Надаємо держпідприємствам право залучати кошти від благодійних пожертв із рахунку НБУ на розмінувальні роботи", - розповів Шмигаль.

Зокрема, як зазначив прем’єр-міністр, технічні можливості для розмінування має "Укроборонпром".

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"Його долучення до процесу допоможе швидше очистити Україну від російського мінного сміття", — відзначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо:

Уряд збільшив компенсацію витрат аграріїв на майбутнє розмінування сільськогосподарських земель з 80% до 100%.

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Економічна правда