РФ потеряет 6,5 миллиарда долларов поступлений в год после прекращения транзита газа

Россия будет недополучать около 6,5 миллиарда долларов ежегодно по текущим ценам, когда потеряет мощности транзита газа через Украину.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Потеря объемов транзита через Украину означает примерно 6,5 миллиарда долларов ежегодно по текущим ценам", - пишет агентство.

Отмечается, что Москва имеет другие пути для продажи газа, включая трубопроводы через Турцию, расширение связей с Китаем и поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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Однако трубопроводные маршруты в Европу ограничены - сети были закрыты из-за повреждений или санкций после начала войны.

Это является весомым стимулом для Кремля возобновить соглашение. Лидер РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что готов продлить транзит газа через Украину после 2024 года.

Агентство пишет, что транзит по газовой сети Украины сейчас составляет менее 5% поставок на европейский континент.

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Напомним:

Правительство Украины не ведет официальных переговоров о продлении транзита российского газа после завершения действующего соглашения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в результате переговоров между Россией и Украиной, чтобы обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран.

Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.

Экономическая правда.