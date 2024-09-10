Годовая инфляция в Украине выросла до 7,5% - Госстат
Вторник, 10 сентября 2024, 16:28 -
Потребительские цены в Украине в августе 2024 года выросли на 0,6% после падения до нуля в июле с 2,2% в июне.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В годовом измерении инфляция по итогам августа 2024 года выросла до 7,5%.
На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи.
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Напомним:
Инфляция на потребительском рынке в Украине в течение июля 2024 года упала до 0%.
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