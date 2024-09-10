Китайский автогигант BYD увеличивает годовые планы продаж почти до уровня Ford

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Китайский производитель электромобилей BYD планирует продать 4 миллиона автомобилей в этом году, что на 11% выше плана.

Об этом сообщает Reuters.

Китайский производитель электромобилей BYD планирует продать 4 миллиона автомобилей в этом году, что свидетельствует о пересмотре на 11% в сторону увеличения целевого показателя продаж компании до 2024 года.

Отмечается, что эта цель поставит BYD почти на один уровень с Ford Motor, который занимает шестое место по объему мировых продаж в 2023 году с 4,4 миллионами проданных автомобилей.

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Ожидается, что BYD будет продавать около 418 тыс автомобилей в месяц в четвертом квартале.

Из них более 11% будет продано за границу, поскольку компания планирует удвоить экспорт до 450 000 автомобилей в этом году.

BYD поставила перед собой цель продать 3,6 миллиона автомобилей к 2024 году, что на 20% больше, чем ее рекордные продажи в прошлом году.

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BYD объясняет дополнительный рост продаж нынешним выходом на рынок новых моделей с новейшей гибридной технологией DM-i 5.0, которая также будет способствовать повышению маржи.

Сообщается, что количество заказов на такие модели, включая Qin L и Seal 06 DM-i, превысило производственные мощности BYD.

В мае BYD запустила гибридную технологию пятого поколения DM-i 5.0, которая улучшает экономию топлива и затрат. Второй по величине производитель электромобилей в мире после американского конкурента Tesla заявил о рекордно низком потреблении топлива - 2,9 литра на 100 км на истощенных батареях с этой технологией.

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Напомним:

Компания BYD Co. согласилась приобрести немецкого дистрибьютора Hedin Electric Mobility.

Uber объявил о партнерстве с китайским брендом электрокаров BYD.