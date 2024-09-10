Шмыгаль дал прогноз на зиму: возможно, она будет самой тяжелой

Украина успешно прошла три отопительных сезона, но предстоящая зима, возможно, будет самой тяжелой.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

"Энергетическая устойчивость - один из наших самых больших вызовов этой зимой и осенью. Мы успешно преодолели три отопительных сезона, эта (зима - ЭП) будет не менее тяжелой, возможно самой тяжелой", - отметил он.

По его словам, сейчас в Украину едет энергооборудование со всего мира, а также специалисты восстанавливают те мощности, которые возможно восстановить.

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"Активно работаем над развитием децентрализации. Отдельно повышаем автономность критической инфраструктуры", - добавил премьер-министр.

Напомним:

В Украине уже ведут строительство проектов третьего уровня защиты на 22 объектах "Укрэнерго", но пока планируют завершить один-два, чтобы проверить их целесообразность.

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Экономическая правда.