Шмыгаль дал прогноз на зиму: возможно, она будет самой тяжелой
Украина успешно прошла три отопительных сезона, но предстоящая зима, возможно, будет самой тяжелой.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции.
"Энергетическая устойчивость - один из наших самых больших вызовов этой зимой и осенью. Мы успешно преодолели три отопительных сезона, эта (зима - ЭП) будет не менее тяжелой, возможно самой тяжелой", - отметил он.
По его словам, сейчас в Украину едет энергооборудование со всего мира, а также специалисты восстанавливают те мощности, которые возможно восстановить.
"Активно работаем над развитием децентрализации. Отдельно повышаем автономность критической инфраструктуры", - добавил премьер-министр.
Напомним:
В Украине уже ведут строительство проектов третьего уровня защиты на 22 объектах "Укрэнерго", но пока планируют завершить один-два, чтобы проверить их целесообразность.
Экономическая правда.