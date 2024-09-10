На 22 енергооб'єктах почали будувати 3 рівень захисту, але завершать його поки на одному-двох

В Україні вже ведуть будівництво проєктів третього рівня захисту на 22 об'єктах "Укренерго", але поки планують завершити один-два, щоб перевірити їх доцільність.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

"Це абсолютний експеримент. Агентство з відновлення вже розпочало будівництво третього рівня захисту на 22 підстанціях "Укренерго", - заявив він.

Шмигаль зазначив, що третій рівень захисту енергооб'єктів - коштовний проєкт, вартість якого наближається до сотень мільярдів гривень.

Реклама:

"Партнери на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно всіх об'єктів і ми поки що домовляємося, щоб там де було розпочато будівництво - провести консервацію. Залишити один-два, які близькі до завершення. Завершити їх. Подивитися, як вони будуть працювати і прийняти рішення про завершення інших рівнів захисту", - пояснив він.

Глава уряду підкреслив, що об'єкти третього рівня захисту - великі споруди, де можна розташовувати не лише підстанції, але й інші виробництва, важливі під час війни.

Нагадаємо:

Реклама:

Захисні споруди на об'єктах "Укренерго" готові на понад 85%, а там, де роботи проводить Агентство з відновлення, готовність нижча.

Економічна правда.