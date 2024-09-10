Фонд госимущества продал протезный завод в Полтаве
Вторник, 10 сентября 2024, 16:01 -
Фонд государственного имущества Украины продал единый имущественный комплекс Полтавского экспериментального протезно-ортопедического предприятия за 50 млн грн.
Об этом сообщается на сайте "Прозорро.Продажи"
Победителем торгов стало ООО "Ортопед", владельцем которого является Юрий Бондаренко.
Напомним:
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Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию единый имущественный комплекс Полтавского экспериментального протезно-ортопедического предприятия со стартовой ценой 18,4 млн грн.
Производство находится в Полтаве, Сумах и Кропивницком.
Предприятие производит протезы, ортезы, ортопедическую обувь, бандажи. Работает 94 специалиста.
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