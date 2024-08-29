Фонд держмайна хоче приватизувати протезний завод, стартова ціна - 18 мільйонів
Фонд державного майна України виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс Полтавського експериментального протезно-ортопедичного підприємства зі стартовою ціною 18,4 млн грн.
Про це повідомляє голова Фонду Віталій Коваль.
Виробництво знаходиться у Полтаві, Сумах та Кропивницькому.
Підприємство виготовляє протези, ортези, ортопедичне взуття, бандажі. Працює 94 спеціалісти.
Торги заплановано на 10 вересня.
"В умовах зростаючого попиту на протези, приватизація дозволить оптимізувати виробничі процеси та суттєво збільшити обсяги виготовлення продукції", - зазначив Коваль.
Нагадаємо:
27 серпня відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування. Ціна на майно зросла майже у 10 разів: зі стартових — 1,5 млн грн до переможних — 15,05 млн грн.