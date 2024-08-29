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Фонд держмайна хоче приватизувати протезний завод, стартова ціна - 18 мільйонів

Четвер, 29 серпня 2024, 11:50 - Віктор Волокіта
 

Фонд державного майна України виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс Полтавського експериментального протезно-ортопедичного підприємства зі стартовою ціною 18,4 млн грн.

Про це повідомляє голова Фонду Віталій Коваль. 

Виробництво знаходиться у Полтаві, Сумах та Кропивницькому.

Підприємство виготовляє протези, ортези, ортопедичне взуття, бандажі. Працює 94 спеціалісти.

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Торги заплановано на 10 вересня.

"В умовах зростаючого попиту на протези, приватизація дозволить оптимізувати виробничі процеси та суттєво збільшити обсяги виготовлення продукції", - зазначив Коваль. 

Нагадаємо:

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27 серпня відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Український державний інститут по проектуванню заводів важкого машинобудування. Ціна на майно зросла майже у 10 разів: зі стартових — 1,5 млн грн до переможних — 15,05 млн грн.

Фонд держмайна ФДМ приватизація
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