Воюй или работай: премьер рассказал о деталях экономического бронирования

Кабинет министров Украины нарабатывает с бизнесом и военными экспертами поправки к параметрам бронирования, которые в ближайшее время будут внедрены.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Должны быть очень справедливые, прозрачные, понятные правила бронирования и ответ, почему забронированный или работник на той или иной должности не идет воевать. Все вещи сейчас на срезе с военными дорабатываем и, думаю, в ближайшее время мы их введем. Это не будет что-то сенсационное, очевидно, будут изменения существующих параметров бронирования для украинцев", - сказал премьер на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Он добавил, что для экономического бронирования существует ряд параметров, которые касаются критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность государства.

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К ним, в частности, относятся отсутствие задолженности по уплате налогов или уровень уплаты налогов, средняя заработная плата по отрасли и на предприятии.

По словам Шмыгаля, когда речь идет о принципе "воюй или работай", имеется в виду совершенствование этого подхода, поэтому не планируется наработка отдельного законодательства.

Напомним:

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Шесть бизнес-союзов призывают Раду и правительство принять механизм "экономического бронирования" и сделать его правила четкими, понятными и стабильными.