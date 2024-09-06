Бізнес-асоціації закликають створити чіткий механізм економічного бронювання

Шість бізнес-спілок закликають Раду та уряд ухвалити механізм "економічного бронювання" і зробити його правила чіткими, зрозумілими та стабільними.

Про це йдеться у спільній заяві 6 бізнес-асоціацій України.

Так, спілки виступають за підтримку механізму "економічного бронювання", що дозволить бронювати працівників ширшому колу підприємств.

"Стабільна робота бізнесу - це робочі місця та сплата податків в бюджет країни, що є єдиним джерелом фінансування Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

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Бізнес-спільноти наполягають на тому, що "економічне бронювання" має стати додатковим інструментом для чинної системи бронювання критично важливих підприємств. Скасування чинної системи на користь нової може зупинити ключові процеси в критичних секторах і негативно вплинути на економіку країни, йдеться у заяві.

Також, бізнес-спільноти закликають керівництво країни зробити чіткі, зрозумілі та стабільні правила бронювання.

"Часті зміни кожні три місяці створюють невизначеність для бізнесу, впливаючи на стабільність бізнес-процесів на критичних виробництвах та сервісах", - продовжили у заяві.

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Бізнес-спілки очікують позитивного рішення від уряду та Верховної Ради щодо економічного бронювання, виключно як додаткового механізму взаємодії бізнесу та держави для захисту економіки.

Спільна заява була сформована спілкою Diia.City United, Спілкою українських підприємців - СУП, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою України / Ukrainian CCI, CEO Club Ukraine та American Chamber of Commerce in Ukraine.

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Економічна правда.