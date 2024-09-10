Шмыгаль рассказал о финансировании энергетики донорами Украины

Международные партнеры Украины в рамках деятельности Фонда поддержки энергетики профинансировали закупку оборудования распределенной генерации мощностью 170 МВт.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Нужно сказать, что мы имеем поддержку от партнеров, и они за счет Фонда поддержки энергетики, где аккумулировали уже 560 млн евро, профинансировали закупку оборудования распределенной генерации мощностью 170 МВт", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что количество когенерационных установок, имеющихся у украинских предприятий, составляет 169, из них 83 уже введены в эксплуатацию.

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"Плюс партнеры подтвердили поставку еще 291 установки и 101 блочно-модульной котельной. Это наш резерв устойчивости в генерации электроэнергии и тепла", - сказал премьер.

В то же время он отметил, что насущная потребность в объектах генерации еще велика, хотя их количество "уже не измеряется в десятках тысяч, как в прошлом году".

"Общая насущная потребность в генераторах большой мощности составляет примерно 1800 штук, также нам еще нужно 569 когенерационных установок", - пояснил глава правительства, добавив, что он постоянно работает над получением необходимого оборудования и делает все, чтобы пройти зимний период уверенно.

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Шмыгаль также отметил, что партнеры передали для восстановления объектов генерации много оборудования из старых ТЭС и ГЭС других стран, которое активно используется на украинских объектах.

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