Россия потратит более полумиллиарда долларов на блокировку сервисов VPN

Россия потратит 646 миллионов долларов на улучшение сети блокировки VPN, сообщают росСМИ.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документы Роскомнадзора.

Российский надзорный орган в сфере связи Роскомнадзор планирует потратить 59 млрд руб (644 млн долл) в течение следующих пяти лет на модернизацию своих возможностей по фильтрации интернет-трафика.

Деньги пойдут на модернизацию оборудования, которое используется для фильтрации интернет-трафика, а также для блокировки или замедления работы определенных ресурсов.

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В 2019 году Россия приняла закон, который позволяет стране полностью отрезать себя от интернета, что она называет кампанией по сохранению своего цифрового суверенитета.

Сообщается, что после полномасштабного вторжения в Украину Кремль вытеснил несколько иностранных социальных сетей и интернет-компаний, хотя многие сервисы остаются доступными через виртуальные частные сети, или VPN.

Модернизация системы позволит российским властям лучше ограничивать доступ к VPN.

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Новое оборудование закупается ежегодно с 2020 года по мере роста объемов трафика.

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Напомним:

Американская корпорация Apple по требованию Роскомнадзора РФ удалила из российского магазина AppStore несколько VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировок.

Российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду.