На 22 энергообъектах начали строить 3 уровень защиты, но завершат его пока на одном-двух

В Украине уже ведут строительство проектов третьего уровня защиты на 22 объектах "Укрэнерго", но пока планируют завершить один-два, чтобы проверить их целесообразность.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

"Это абсолютный эксперимент. Агентство по восстановлению уже начало строительство третьего уровня защиты на 22 подстанциях "Укрэнерго", - заявил он.

Шмыгаль отметил, что третий уровень защиты энергообъектов - ценный проект, стоимость которого приближается к сотням миллиардов гривен.

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"Партнеры на сегодня не видят целесообразности продолжать строительство одновременно всех объектов и мы пока договариваемся, чтобы там где было начато строительство - провести консервацию. Оставить один-два, которые близки к завершению. Завершить их. Посмотреть, как они будут работать и принять решение о завершении других уровней защиты", - пояснил он.

Глава правительства подчеркнул, что объекты третьего уровня защиты - большие сооружения, где можно располагать не только подстанции, но и другие производства, важные во время войны.

Напомним:

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Защитные сооружения на объектах "Укрэнерго" готовы более чем на 85%, а там, где работы проводит Агентство по восстановлению, готовность ниже.

Экономическая правда.