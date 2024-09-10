Сделано в Украине: Минэкономики рассказало о закупках школьных автобусов
В Украине закупили 219 школьных автобусов для безопасной перевозки учеников по государственной программе "Школьный автобус". Их общая стоимость - 760 млн гривен.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
"Даже в условиях войны Правительство выделило 1,2 млрд грн для закупки школьных автобусов украинского производства. Благодаря этому предприятия будут иметь заказы, люди - работу, а дети - безопасный и комфортный транспорт", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Всего в этом году планируется приобрести около 500 автобусов. Часть стоимости покроет софинансирование из местных бюджетов.
К программе закупок уже присоединились тринадцать областей:
Киевская область - закупила 41 автобус;
- Днепропетровская - 34;
- Винницкая - 30;
- Николаевская - 25;
- Харьковская - 21;
- Житомирская - 16;
- Львовская - 14;
- Черкасская - 11;
- Хмельницкая - 9;
- Волынская - 8;
- Сумская - 7,
- Кировоградская - 2,
- Одесская - 1.
Напомним:
Министерство инфраструктуры запустило новый государственный портал autobus.gov.ua, где можно найти информацию о регулярных международных автобусных маршрутах.