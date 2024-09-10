Сделано в Украине: Минэкономики рассказало о закупках школьных автобусов

В Украине закупили 219 школьных автобусов для безопасной перевозки учеников по государственной программе "Школьный автобус". Их общая стоимость - 760 млн гривен.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"Даже в условиях войны Правительство выделило 1,2 млрд грн для закупки школьных автобусов украинского производства. Благодаря этому предприятия будут иметь заказы, люди - работу, а дети - безопасный и комфортный транспорт", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Всего в этом году планируется приобрести около 500 автобусов. Часть стоимости покроет софинансирование из местных бюджетов.

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К программе закупок уже присоединились тринадцать областей:

Киевская область - закупила 41 автобус;

Днепропетровская - 34;

Винницкая - 30;

Николаевская - 25;

Харьковская - 21;

Житомирская - 16;

Львовская - 14;

Черкасская - 11;

Хмельницкая - 9;

Волынская - 8;

Сумская - 7,

Кировоградская - 2,

Одесская - 1.

Напомним:

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Министерство инфраструктуры запустило новый государственный портал autobus.gov.ua, где можно найти информацию о регулярных международных автобусных маршрутах.