В Україні запустили держпортал міжнародних автобусних маршрутів

Міністерство інфраструктури запустило новий державний портал autobus.gov.ua, де можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства.

Зазначається, що ресурс створено для підвищення якості та безпеки міжнародних автобусних перевезень. Портал дозволяє:

обрати легального та перевіреного перевізника;

спланувати безпечний маршрут;

дізнатись, який пункт пропуску буде перетинати автобус та чи можна розраховувати на відсутність фізичних черг.

Нагадаємо:

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З 1 серпня 2024 року "Укрзалізниця" розширила практику верифікації користувачів через "Дія.Підпис" на низку міжнародних рейсів.

Економічна правда.