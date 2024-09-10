Apple проиграла Ирландии в суде 14 миллиардов долларов, которые страна не хотела – Reuters

Apple проиграла суд против решения регуляторов ЕС, по которому компания должна уплатить 14,4 миллиарда долларов задолженности по налогам Ирландии. Сама страна также оспаривала решение ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Европейская комиссия выдала это решение в 2016 году, заявив, что производитель iPhone получал выгоду от двух налоговых решений Ирландии в течение более двух десятилетий, которые искусственно снижали налоговую нагрузку до уровня 0,005% в 2014 году.

Apple утверждала, что это решение ЕС не соответствует реальности. Ирландия, которая благодаря низким налоговым ставкам смогла привлечь к себе крупные технологические компании, также оспаривала это решение ЕС, заявив, что ее налоговый режим в отношении сделок с интеллектуальной собственностью соответствует другим странам ОЭСР.

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Суд Европейского Союза, базирующийся в Люксембурге, поддержал антимонопольную позицию комиссара ЕС Маргрете Вестагер.

"Суд принимает окончательное решение по этому делу и подтверждает решение Европейской комиссии от 2016 года: Ирландия предоставила незаконную помощь Apple, которую Ирландия должна вернуть", - отметили судьи.

Apple выразила разочарование этим решением.

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"Европейская комиссия пытается задним числом изменить правила и не учитывает то, что, согласно международному налоговому законодательству, наши доходы уже облагались налогами в США", - заявила компания.

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Экономическая правда.