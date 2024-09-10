Средний курс доллара в банках Украины вырос, евро - снизился
Вторник, 10 сентября 2024, 10:25 -
Средний курс доллара к гривне во вторник 10 сентября в банках Украины вырос на 1 копейку, евро снизился на 9 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,95 - 41,40 грн (курс на 9 сентября - 40,90 - 41,39 грн);
- Евро - 45,31 - 45,90 грн (курс на 9 сентября - 45,35 - 45,99 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,35 - 41,40 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,75 - 45,90 грн.
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 40,75 - 41,35 грн;
- Ощадбанк - 40,85 - 41,45 грн;
- Укрсиббанк - 40,75 - 41,35 грн;
- ПУМБ - 40,90 - 41,40 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,32 грн за доллар, monobank - 41,32 грн.
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Напомним:
Официальный курс доллара вырос во вторник - иностранная валюта прибавит в цене 8 копеек.
Экономическая правда.
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