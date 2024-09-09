Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок
Понеділок, 9 вересня 2024, 19:27 -
Офіційний курс долара зросте у вівторок - іноземна валюта додасть у ціні 8 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 10 вересня.
Водночас від євро регулятор відніме 17 копійок.
Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,09 грн (41,01 грн станом на 9 вересня);
- 1 євро — 45,38 грн (45,55 грн станом на 9 вересня).
Нагадаємо:
Національний банк України встановив на 9 вересня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,01 грн/$.
Економічна правда.
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