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Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок

Понеділок, 9 вересня 2024, 19:27 - Артур Крижний

Офіційний курс долара зросте у вівторок - іноземна валюта додасть у ціні 8 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 10 вересня.

Водночас від євро регулятор відніме 17 копійок.

Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:

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  • 1 долар США — 41,09 грн (41,01 грн станом на 9 вересня);
  • 1 євро — 45,38 грн (45,55 грн станом на 9 вересня).

Нагадаємо:

Національний банк України встановив на 9 вересня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,01 грн/$. 

Економічна правда.

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