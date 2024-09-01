В понедельник больше всего ограничений электроэнергии будут применять с 16:00

В понедельник 2 сентября графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток, меньше всего света будет вечером.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По сообщению "Укрэнерго", в разные часы будет применено от одной до двух очередей отключений:

00:00 - 16:00 - одна очередь отключений;

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16:00 - 24:00 - две очереди отключений.