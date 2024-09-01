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В понедельник больше всего ограничений электроэнергии будут применять с 16:00

Воскресенье, 1 сентября 2024, 18:17 - Владимир Туник-Фриз

В понедельник 2 сентября графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток, меньше всего света будет вечером.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По сообщению "Укрэнерго", в разные часы будет применено от одной до двух очередей отключений:

00:00 - 16:00 - одна очередь отключений;

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16:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. 

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

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Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Подробнее об очередях отключений на инфографике:

 

энергетика Укрэнерго электроэнергия
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