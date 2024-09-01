В Харькове россияне атаковали один из энергообъектов
Воскресенье, 1 сентября 2024, 17:32 -
Во время массированного обстрела Харькова в воскресенье первого сентября, враг нанес удар по одному из энергообъектов города.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"Во время последнего ракетного обстрела Харькова был атакован один из энергетических объектов", - говорится в сообщении.
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В Минэнерго отметили, что сейчас ведется ликвидация последствий обстрела. Информация о жертвах обстрела уточняется.
Напомним:
В Харькове в результате массированного обстрела россиян, пострадало отделение "Новой почты". Пострадавших пока нет.
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Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, 28 раненых.
Экономическая правда
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