У Харкові через обстріл росіян пошкоджене відділення "Нової пошти"

У Харкові внаслідок масованого обстрілу росіян, постраждало відділення "Нової пошти". Постраждалих наразі немає.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Харкові через обстріл росіян пошкоджено наше відділення. На щастя - люди цілі. Під час атаки вони перебували в укритті", - йдеться у повідомленні "Нової пошти".

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У компанії додали, що рівень пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо:

Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, 28 поранених.

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Економічна правда