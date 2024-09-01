У Харкові через обстріл росіян пошкоджене відділення "Нової пошти"
Неділя, 1 вересня 2024, 15:16 -
У Харкові внаслідок масованого обстрілу росіян, постраждало відділення "Нової пошти". Постраждалих наразі немає.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Харкові через обстріл росіян пошкоджено наше відділення. На щастя - люди цілі. Під час атаки вони перебували в укритті", - йдеться у повідомленні "Нової пошти".
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У компанії додали, що рівень пошкоджень уточнюється.
Нагадаємо:
Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, 28 поранених.
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Економічна правда
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