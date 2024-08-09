Инвестор готов заплатить за проектный институт в центре Одессы 26 миллионов 

9 августа состоялся онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Одесский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Согласно сообщению, на аукционе соревновались 8 инвесторов, цена выросла в 5,17 раза: с почти 5 млн грн до победной 25,8 млн грн.

Победителем аукциона стала одесская компания "Рентсервис-МСЛ".

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Победитель должен уплатить 5,16 млн грн НДС, поэтому общий экономический эффект может составить 30,96 млн грн.

Объект имеет перспективное логистическое расположение в Киевском районе Одессы, недалеко от Черного моря.

Новый владелец получит долю размером 81/100 инженерно-лабораторного корпуса с хозяйственными зданиями и сооружениями (гараж, навес, трансформаторная, ограждение, отмостка). Также в состав актива входят 3 транспортных средства.

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Напомним:

"Запорожский производственный алюминиевый комбинат", некогда единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью более 100 тыс. тонн в год, выставили на продажу.