Минфин установил на крыше здания солнечные панели и посчитал экономию 

В здании Министерства финансов потребление электроэнергии уменьшилось на 20%, экономия - более 1,3 млн грн в год.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его информации, при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) министерство имплементировало ряд решений, направленных на сбережение энергоресурсов и, как результат, экономию средств.

"118 солнечных панелей на крыше министерства покрывают 310 м² и за последний месяц произвели более 9 мегаватт электроэнергии.

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Кроме этого, мы модернизировали два теплопункта, теплоизолировали 2 км трубопроводов, заменили 600 светильников на энергоэффективные и обновили более 200 окон. Также была внедрена система мониторинга энергоресурсов, которая позволяет нам более рационально их использовать", - рассказал министр.

По его словам, министерство имеет в планах продолжение трансформации здания Минфина: модернизация системы кондиционирования и вентиляции, а также установка энергоэффективной стеклянной крыши.

Напомним:

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Кабинет министров принимает решение об активизации программы установки альтернативной энергетики в админзданиях, больницах и школах.

Экономическая правда