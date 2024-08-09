В Киеве отремонтировали более 70% запланированных теплопунктов готовясь к зиме

"Киевтеплоэнерго" отремонтировало более 70% запланированных теплопунктов во время подготовки к зиме.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в рамках подготовки к отопительному сезону выполнило ремонтные работы на 2 100 теплопунктах, что составляет более 70% от запланированного объема.

"Работы продолжаются ежедневно во всех районах города", - говорится в сообщении.

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В целом энергетики должны подготовить к зиме оборудование почти 3 тыс теплопунктов, 1443 центральных тепловых пункта и 1550 индивидуальных тепловых пунктов.

Теплообменники, помпы, электродвигатели, запорная и регулирующая арматура, трубопроводы, а также значительное количество сопутствующего оборудования в теплопунктах в виде измерительных приборов, электрических шкафов управления и клапанов требуют регулярного технического обслуживания и ежегодных плановых ремонтов.

Напомним:

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Энергетики "Киевтеплоэнерго" будут тестировать теплосеть, по которой поставляется отопление в микрорайоны Русановка и Березняки.

Общий долг киевлян за потребленные услуги горячего водоснабжения и отопления составляет более 6,2 млрд грн, а за услуги поставки холодной воды и водоотведения - около 1,2 млрд грн.