У Києві протестують на витривалість тепломагістралі під мостом Патона яким 60 років

КМДА

Енергетики "Київтеплоенерго" тестуватимуть тепломережу, якою постачається опалення до мікрорайонів Русанівка та Березняки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Під час планового тестування можуть виникати пошкодження і пов’язані з цим витоки води. "Київтеплоенерго" закликає довіряти лише офіційній інформації про виконання робіт на ділянці", - йдеться у повідомленні.

Ці магістральні трубопроводи були прокладені у 1962 році, зазначають у пресслужбі, тому потребують ретельної перевірки до початку опалювального сезону.

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"Минулого літа саме завдяки гідравлічним випробуванням на тепломережах під мостом Патона вдалось усунути одразу кілька пошкоджень", - додали у пресслужбі.

Економічна правда.