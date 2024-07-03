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У Києві протестують на витривалість тепломагістралі під мостом Патона яким 60 років

Середа, 3 липня 2024, 16:57 - Артур Крижний
 
КМДА

Енергетики "Київтеплоенерго" тестуватимуть тепломережу, якою постачається опалення до мікрорайонів Русанівка та Березняки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Під час планового тестування можуть виникати пошкодження і пов’язані з цим витоки води. "Київтеплоенерго" закликає довіряти лише офіційній інформації про виконання робіт на ділянці", - йдеться у повідомленні.

Ці магістральні трубопроводи були прокладені у 1962 році, зазначають у пресслужбі, тому потребують ретельної перевірки до початку опалювального сезону.

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"Минулого літа саме завдяки гідравлічним випробуванням на тепломережах під мостом Патона вдалось усунути одразу кілька пошкоджень", - додали у пресслужбі.

Економічна правда.

Київ тепло теплокомуненерго
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