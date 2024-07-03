У Києві протестують на витривалість тепломагістралі під мостом Патона яким 60 років
Середа, 3 липня 2024, 16:57 -
Енергетики "Київтеплоенерго" тестуватимуть тепломережу, якою постачається опалення до мікрорайонів Русанівка та Березняки.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Під час планового тестування можуть виникати пошкодження і пов’язані з цим витоки води. "Київтеплоенерго" закликає довіряти лише офіційній інформації про виконання робіт на ділянці", - йдеться у повідомленні.
Ці магістральні трубопроводи були прокладені у 1962 році, зазначають у пресслужбі, тому потребують ретельної перевірки до початку опалювального сезону.
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"Минулого літа саме завдяки гідравлічним випробуванням на тепломережах під мостом Патона вдалось усунути одразу кілька пошкоджень", - додали у пресслужбі.
Економічна правда.
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