На банкнотах Украины появится лозунг "Слава Украине! Героям слава!" - НБУ

НБУ

Национальный банк Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава!".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк сообщил, что новые банкноты появятся в обращении:

с 08 августа 2024 года - номиналами 500 и 1000 гривен;

с 23 августа 2024 года - номиналом 50 гривен;

в последующие годы - номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Модифицированные банкноты как законное платежное средство будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска.

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В то же время гражданам не нужно специально обменивать банкноты старого образца.

Напомним:

В обращении появится монета, посвященная войскам связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины.

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Экономическая правда.