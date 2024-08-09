На банкнотах Украины появится лозунг "Слава Украине! Героям слава!" - НБУ
Пятница, 9 августа 2024, 12:47 -
Национальный банк Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава!".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк сообщил, что новые банкноты появятся в обращении:
- с 08 августа 2024 года - номиналами 500 и 1000 гривен;
- с 23 августа 2024 года - номиналом 50 гривен;
- в последующие годы - номиналами 20, 100 и 200 гривен.
Модифицированные банкноты как законное платежное средство будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска.
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В то же время гражданам не нужно специально обменивать банкноты старого образца.
Напомним:
В обращении появится монета, посвященная войскам связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины.
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Экономическая правда.
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