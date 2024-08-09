Все разделы
Укр / Рус

На банкнотах Украины появится лозунг "Слава Украине! Героям слава!" - НБУ

Пятница, 9 августа 2024, 12:47 - Артур Крыжный
 
НБУ

Национальный банк Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава!".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк сообщил, что новые банкноты появятся в обращении:

  • с 08 августа 2024 года - номиналами 500 и 1000 гривен;
  • с 23 августа 2024 года - номиналом 50 гривен;
  • в последующие годы - номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Модифицированные банкноты как законное платежное средство будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска.

Реклама:

В то же время гражданам не нужно специально обменивать банкноты старого образца.

Напомним:

В обращении появится монета, посвященная войскам связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины.

Реклама:

Экономическая правда.

НБУ гривня
Реклама:
Материалы по теме
НБУ ввел в обращение новую 10-гривневую монету, посвященную войскам связи 8 августа 2024, 16:25
Бизнес просит 40 миллиардов на энергооборудование: какие возможности откроют льготные кредиты 8 августа 2024, 15:41
Нацбанк укрепил курс гривны: сколько стоят доллар и евро 8 августа 2024, 11:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте