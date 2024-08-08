НБУ ввів в обіг нову 10-гривневу монету, яка присвячена військам зв’язку

В обігу з’явиться монета, присвячена військам зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Її презентація відбулася 8 серпня 2024 року, у День військ зв’язку.

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

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На реверсі монети по колу містяться написи "ВІЙСЬКА ЗВ’ЯЗКУ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ ЗСУ" та гасло її військовослужбовців: "СИЛЬНІ ТРИМАТИ ЗВ’ЯЗОК!".

Нагадаємо:

Національний банк поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

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Економічна правда