Всі розділи
Укр / Рус

НБУ ввів в обіг нову 10-гривневу монету, яка присвячена військам зв’язку

Четвер, 8 серпня 2024, 16:25 - Віктор Волокіта
 

В обігу з’явиться монета, присвячена військам зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України. 

Її презентація відбулася 8 серпня 2024 року, у День військ зв’язку.

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України. 

Реклама:

На реверсі монети по колу містяться написи "ВІЙСЬКА ЗВ’ЯЗКУ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ ЗСУ" та гасло її військовослужбовців: "СИЛЬНІ ТРИМАТИ ЗВ’ЯЗОК!". 

Нагадаємо: 

Національний банк поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет. 

Реклама:

Економічна правда

НБУ Нацбанк
Реклама:
Матеріали за темою
Бізнес просить 40 мільярдів на енергообладнання: які можливості відкриють пільгові кредити 8 серпня 2024, 15:41
Нацбанк зміцнив курс гривні: скільки коштують долар та євро 8 серпня 2024, 11:28
Ризики для всіх: НБУ про індивідуальні дозволи для пом'якшення валютних обмежень 7 серпня 2024, 15:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті