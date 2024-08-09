Словакия зарабатывает до 1,5 миллиарда долларов на транзите и перепродаже газа из РФ

Словацкий оператор газотранспортной системы Eustream и крупнейший словацкий энергетический трейдер SPP зарабатывают от операций с российским газом до 1,5 млрд долларов ежегодно.

Такие подсчеты привел в интервью LIGA.net экс-директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

"На транзите зарабатывает словацкий оператор ГТС - Eustream, а на перепродаже - их крупнейший трейдер SPP. Я оцениваю ежегодный суммарный заработок этих двух словацких компаний от операций с российским газом в $1,2-1,5 млрд", - говорит Макогон.

По его словам, именно поэтому словацкий премьер Роберт Фицо выступает за сохранение потоков российского газа в страну.

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Напомним:

В случае остановки транзита российского газа через Украину с 2025 года, тариф на транспортировку газа для внутренних, коммерческих потребителей вырастет с 0,2 до 0,6 грн за кубометр.

Экономическая правда.

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