Зупинка транзиту з РФ: як це вплине на ціну газу для бізнесу

У разі зупинки транзиту російського газу через Україну з 2025 року, тариф на транспортування газу для внутрішніх, комерційних споживачів зросте з 0,2 до 0,6 грн за кубометр.

Таку думку висловив колишній керівник Оператора ГТС України Сергій Макогон в інтерв'ю LIGA.net.

"Зараз транспортування газу у внутрішній системі коштує приблизно 0,2 грн за кубічний метр. За моїми розрахунками, в разі нульового транзиту ця цифра виросте не більше ніж до 0,6 грн за куб", – каже Макогон.

За його словами, враховуючи нинішні ціни на газ для комерційних споживачів, загальна ціна постачання газу зросте не більш ніж на 3%, що не є критичним.

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"Коли у нас ринкова ціна на газ 12 грн за куб для комерційних споживачів, то її зростання на 40 копійок, що менше ніж 3%, не створить проблеми споживачам", – зазначає експерт.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" заявив, що продовжує подавати газ до Європи через станцію "Суджа", водночас транзитний потік російського газу через Україну знизився на 12%.

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Транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн куб м.

У порівнянні з попереднім днем обсяги транзиту скоротилися на 6%. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року.

Напередодні в "Операторі ГТС України" повідомили, що транзит російського газу проходить у штатному режимі.

Економічна правда.