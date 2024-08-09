Первое в Украине ОСМД взяло кредит на солнечную станцию

Первый заем по программе доступных кредитов на альтернативную генерацию выдали в Виннице.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В Украине выдали первый кредит для объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) на установку альтернативного источника энергии по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Отмечается, что деньги выдал государственный Смысл Банк одному из ОСМД в Виннице.

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Сумма кредита - 1 млн грн на пять лет. Цель - построение солнечной электростанции на 30 кВт.

"За два месяца банковские учреждения получили от бизнеса и граждан более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры и одобрили заявки на сумму почти 4 млрд грн", – отметила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По условиям программы, для ОСМД сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до пяти лет под 7% годовых. Программа будет работать в комбинации с программой "ГринДИМ", которая предусматривает компенсацию до 70% стоимости проекта после его обустройства.

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Напомним:

Банки получили от бизнеса заявок на 40,1 млрд грн на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.