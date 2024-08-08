Бізнес просить 40 мільярдів на енергообладнання: які можливості відкриють пільгові кредити

Банки отримали від бізнесу заявок на 40,1 млрд грн на кредитування проєктів щодо відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що українські банки отримали від бізнесу 1356 заявок на 40,1 млрд грн на кредитування проєктів щодо відновлення енергетичної інфраструктури з червня, коли почали діяти програми пільгових кредитів на купівлю енергоустаткування.

Схвалено заявки на суму 3,97 млрд грн – це вже підписані угоди та ті, які будуть незабаром підписані. Видано кредитів на 607 млн грн.

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Повідомляється, що коштом уже наданих позик бізнес збільшить енергопотужність на 50 МВт.

Пропозиції банків враховують потреби різних категорій малого, середнього та великого бізнесу. Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування як для проєктів будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, так і для будівництва газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо, уточнюють у НБУ.

Також пільгові кредити на енергообладнання є популярними й серед населення — українці подали до банків близько 6000 заявок. Отримали кредити на 27 млн грн.

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Нагадаємо:

З початку дії програм відновлення енергетичних спроможностей банки схвалили заявки на суму 3,6 млрд гривень.