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В Курской области РФ стала пропадать мобильная связь: с чем связано

Пятница, 9 августа 2024, 09:56 - Артур Крыжный

Начало боевых действий в Курской области России и введение режима чрезвычайной ситуации в Курске привели к перебоям в работе сетей операторов мобильной связи.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Отмечается, что клиенты крупных телеком-компаний РФ 8 августа столкнулись с трудностями при соединении с абонентами в области, а в районах боевых столкновений, в частности Суджанском, связь отсутствовала.

Операторы связи ситуацию не комментируют, а эксперты считают, что проблемы пока вызваны не техническими сбоями.

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Собеседник издания на телеком-рынке предполагает, что перебои в работе сети связаны с глушением сигнала властями РФ для "обеспечения безопасности", а не с техническими проблемами.

В то же время российские государственные ведомства заявляли о массовой DDoS-атаке.

Напомним:

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Российские пользователи Youtube начали жаловаться на полную остановку видеохостинга.

Экономическая правда.

Россия телеком
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