К достройке Ташлыкской ГЭС можно будет вернуться после войны - Галущенко

Вопрос достройки Ташлыкской ГЭС не является актуальным и к нему можно будет вернуться только после завершения войны.

Об этом во время брифинга сказал министр энергетики Герман Галущенко, пишет "Укринформ".

"Мы обсуждаем этот вопрос, к нему есть разные подходы, но сейчас он не актуален, давайте оставим его до победы. Сегодня мы сфокусированы на тех проектах, которые дают нам возможность добавить мощности к системе", - сказал Галущенко.

В свою очередь, глава Николаевской ОГА Виталий Ким добавил, что сейчас есть два видения различных министерств по поднятию уровня Александровского водохранилища, и они не совпадают. Поэтому этот вопрос отложен.

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Напомним:

Информация о том, что на Южно-Украинской АЭС сгорели силовые трансформаторы, является откровенной ложью.

Экономическая правда.

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