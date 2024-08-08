Хлеб в Украине может подорожать на 20%: грозят перебои с поставками

Пекари допускают перебои с хлебом и что он скоро вырастет в цене на 20% из-за роста цен на муку и другие компоненты.

Об этом сообщает businessua.com.

По его оценкам президента Всеукраинской ассоциации пекарей и директора компании "Киев Хлеб" Юрия Дученко, цены на хлеб в Украине нужно повысить на 15-20%.

"Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом. Уже сейчас ряд предприятий на грани остановки, некоторые переходят на работу в одну смену", – отметил он.

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Дученко добавляет, что если в апреле мы покупали муку по 10 тысяч за тонну, то сейчас она стоит уже 15 тысяч, а к ноябрю ожидается цена 16-16,2 тысячи.

"Цены на муку за последние несколько месяцев выросли на 50% и продолжают увеличиваться. Мука в себестоимости хлеба - это примерно 40%. Остальное сырье (сахар, подсолнечное масло и др.) подорожало с начала года более чем на 20%. Растут расходы на электроэнергию, логистику, упаковочные материалы и т.д.", – рассказал Дученко в комментарии Минфину.

Напомним:

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Рост общего уровня потребительских цен в Украине в июне 2024 года вырос до 2,2% с 0,6% в мае.

Инфляция в Украине в январе-мае 2024 года замедлилась до 2%, что является самым низким показателем за последние годы. Однако, существуют риски роста цен в ближайшем будущем.