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Суд признал противоправным взыскание 39 миллионов долларов с Запорожского алюминиевого комбината

Четверг, 8 августа 2024, 18:39 - Артур Крыжный

Суд признал противоправным взыскание с Запорожского алюминиевого комбината более 39 млн долларов в пользу компаний, которые связаны с российским олигархом.

Об этом сообщает сайт областной прокуратуры.

"На уровне апелляции поставлена точка в долговременном споре государства с аффилированными Россией компаниями и не допущено противоправное взыскание более 39 миллионов долларов США с общества, 97% акций которого принадлежит государству", - говорится в сообщении.

Еще в июне 2015 года компания-нерезидент обратилась в суд с иском о взыскании с АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" задолженности по договору займа в сумме 39 млн долларов США, что эквивалентно 835 млн грн.

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Напомним:

"Запорожский производственный алюминиевый комбинат", когда-то единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью более 100 тыс. тонн в год, выставили на продажу.

Экономическая правда.

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