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"Газпром" может использовать бои возле "Суджи" как повод прекращения транизта газа - Reuters

Четверг, 8 августа 2024, 16:38 - Артур Крыжный

Бои вблизи газовой станции "Суджа", через которую российский газ транзитом через Украину идет в страны ЕС вызвали беспокойство относительно внезапной остановки потоков до окончания соглашения с "Газпромом".

Об этом пишет агентство Reuters.

Так, существует риск, что "Газпром" может использовать бои как повод для прекращения поставок газа, отметил Джеймс Вадделл, руководитель европейского газового и СПГ направлений в консалтинговой компании Energy Aspects.

В то же время "Газпром" заявил, что пока будет продолжать транспортировать газ через Украину, а оператор украинской газотранспортной системы сообщил, что операции продолжаются в обычном режиме, пишет агентство.

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Россия также может потерять около $4,5 млрд ежегодного дохода, если экспорт прекратится.

Напомним:

Российский "Газпром" заявил, что продолжает подавать газ в Европу через станцию "Суджа", в то же время транзитный поток российского газа через Украину снизился на 12%.

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Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 8 августа снизился до 37,25 млн куб м.

По сравнению с предыдущим днем объемы транзита сократились на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023 года.

Накануне в "Операторе ГТС Украины" сообщили, что транзит российского газа проходит в штатном режиме.

Экономическая правда.

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