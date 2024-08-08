Энергетики назвали единственный способ создания устойчивой к атакам энергосистемы

Для создания устойчивой и безопасной энергосистемы, способной противостоять вражеским атакам, необходимо заменить крупные электростанции на несколько сотен небольших.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Единственный способ построить устойчивую, более безопасную и более устойчивую к атакам врага энергосистему - это вместо одной электростанции на 1000 МВт построить несколько сотен электростанций, мощностью 5-10 МВт каждая", - говорится в сообщении.

Такая децентрализация позволит обеспечить маневренность энергосистемы, отметили в компании.

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"Ни у кого не может быть столько ракет - а это десятки тысяч - чтобы уничтожить сотни и тысячи небольших электростанций", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Для построения устойчивой к возможным атакам энергосистемы Украина в ближайшие годы должна построить более 12 ГВт мощностей, для чего надо 12-13 млрд евро.

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Экономическая правда.