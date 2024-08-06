В "Укрэнерго" озвучили "рецепт" устойчивой энергосистемы: нужны миллиарды долларов

Для построения устойчивой к возможным атакам энергосистемы Украина в ближайшие годы должна построить более 12 ГВт мощностей, для чего надо 12-13 млрд евро.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Для построения устойчивой к возможным атакам системы в ближайшие несколько лет в Украине нужно: 4 ГВт мощностей новых ветровых электростанций, 3,8 ГВт - солнечных электростанций, 1,4 ГВт мощностей газовой генерации, 1,1 ГВт - мощностей новых ТЭС на биотопливе и 0,8 ГВт мощностей установок хранения энергии", - заявил Кудрицкий.

Чтобы все это было построено нужно около 12-13 миллиардов евро. Глава энергокомпании считает, что воплотить масштабные изменения невозможно без привлечения частных инвестиций.

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"А значит, нужны экономические предпосылки, чтобы бизнес и общины были заинтересованы в построении новой децентрализованной энергосистемы", - отметил он.

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Экономическая правда.