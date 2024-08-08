Intel упала в цене и по стоимости сравнялась с компанией Open AI

OpenAI оценивается в 80 миллиардов долл, а акции Intel закрылись с рыночной капитализацией больше этого числа.

Об этом сообщает Wccftech.

OpenAI завершил свой последний раунд финансирования еще в феврале 2024 года, который оценил некоммерческую организацию в 80 млрд долл. Акции Intel закрылись с рыночной капитализацией 81,19 млрд долл, что примерно равно оценке стартапа, ориентированного на ИИ.

Компания Intel потерпела спад на фондовом рынке, когда сообщила о в целом негативных результатах по сравнению с ожиданиями за второй квартал 2024 года.

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Производитель чипов не только не оправдал ожидания аналитиков относительно своих основных показателей, но и не смог достичь ключевого показателя DCAI, что свидетельствует о том, что он еще не успел по-настоящему воспользоваться попутным ветром, связанным с развитием искусственного интеллекта.

Критически важно, что Intel не выполнила свой собственный прогноз по валовой прибыли за только что завершившийся квартал и привела к дальнейшей последовательной слабости.

Чтобы сохранить наличные, производитель микросхем сократил дивиденды и формализовал еще один план массовых увольнений - 15 000 сотрудников, или 13,6% от нынешней численности персонала, что составляет около 110 000 человек, в дополнение к 5% сокращению, которое компания осуществила только в прошлом году.

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Процессоры Intel 13-го и 14-го поколений продолжают страдать от проблем окисления, вызванных чрезмерным напряжением. Компания планирует выпустить обновление, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию процессоров, которые еще не пострадали от этой проблемы. Она также продлила стандартную гарантию на процессоры 13-го и 14-го поколений без упаковки с 3 до 5 лет.

Напомним:

В пятницу компания Intel потеряла более четверти своей стоимости после обнародования радикальных планов по сокращению численности сотрудников и отказа от выплат дивидендов.