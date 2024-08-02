Intel втратила понад чверть своєї вартості через непопулярні рішення - FT

У п'ятницю компанія Intel втратила понад чверть своєї вартості після оприлюднення радикальних планів зі скорочення чисельності співробітників та відмови від виплат дивідендів.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Екстрені заходи генерального директора Пета Гелсінгера щодо повернення культової компанії з Кремнієвої долини на стабільну фінансову основу передбачають 15-відсоткове скорочення штату, або приблизно 15 000 робочих місць, причому більшість із них мають скоротити цього року.

Щоб підтримати свої фінанси, що слабшають, Intel також відмовилася від виплати дивідендів і оголосила про несподіваний розворот у своїх стрімких капітальних витратах: цього року інвестиції, ймовірно, будуть на 20 відсотків меншими, ніж прогнозувалося.

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Акції американського чипмейкера впали на 28 відсотків на відкритті торгів у Нью-Йорку в п'ятницю на тлі ширшого падіння фондового ринку. Це перевищило 10-відсоткове падіння, що спостерігалося після останнього звіту про прибутки Intel, що стало ще одним серйозним ударом по впевненості Волл-стріт у тому, що Гелсінгеру вдасться реалізувати свій амбітний план перетворень.

Акції інших напівпровідникових компаній також впали в п'ятницю після останніх квартальних результатів Intel, включно з виробником устаткування для чипів ASML, який впав на 9 відсотків, і постачальником Tokyo Electron, який впав на 12 відсотків після загалом слабкого дня для японських акцій.

Хоча більшість аналітиків ставлять Гелсінгеру високі оцінки за те, що він зумів подолати давні недоліки в технології виробничого процесу, що лежить в основі компанії Intel, йому не вдалося відвоювати частку ринку, поступившись нею конкуруючій AMD, або отримати прибуток від зростаючого попиту на чипи для штучного інтелекту.

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Економічна правда.