Цены на нефть в мире падают: причина

Цены на нефть упали и прервали двухсессионную серию роста, в течение которой они росли примерно на 3%.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 25 центов, или на 0,3%, до 78,08 долл за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate потеряла 13 центов, или 0,3%, до 75,10 долл.

Оба эталона восстановились с минимумов почти 2024 года в начале торгов в четверг, прежде чем развернуться в отрицательную сторону.

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Потенциальная возможность перебоев в снабжении на Ближнем Востоке вызвала нестабильность: убийство высокопоставленных членов боевых группировок ХАМАС и Хезболла на прошлой неделе повысило вероятность ответных ударов со стороны Ирана по Израилю.

Однако, пока что это не повлияло на предложение, хотя нападения на корабли в Красном море заставили танкеры выбирать более длинные маршруты.

Запасы нефти в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, упали на 3,7 млн баррелей, что значительно превысило ожидания аналитиков по снижению на 700 тыс баррелей и стало шестым подряд еженедельным снижением до шестимесячных минимумов.

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Напомним:

Цены на нефть снизились после того, как отраслевые данные показали неожиданный рост запасов сырой нефти и бензина в США, что компенсировало опасения относительно мировых поставок нефти.