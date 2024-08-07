Нафта подешевшала через несподіване зростання запасів в США

Ціни на нафту знизились після того, як галузеві дані показали несподіване зростання запасів сирої нафти і бензину в США, що компенсувало побоювання щодо світового постачання нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 21 цент, або на 0,27%, до 76,27 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 25 центів, або на 0,34%, до 72,95 долара за барель.

Минулого тижня запаси сирої нафти, бензину і дистилятів у США зросли, повідомляють джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти.

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За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти за тиждень, що завершився 2 серпня, зросли на 176 000 барелів. Аналітики, опитані Reuters, очікували, що запаси нафти впадуть на 700 000 барелів.

Запаси бензину в США зросли на 3,313 млн барелів всупереч очікуванням аналітиків щодо скорочення на 1 млн барелів, тоді як запаси дистилятів зросли на 1,217 млн барелів, що є більшим приростом, ніж очікувалося.

Економічна правда.

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