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Спрос на ввозимые из-за рубежа подержанные авто растет: что выбирают 

Четверг, 8 августа 2024, 09:09 - Виктор Волокита

В течение июля украинский автопарк пополнили 20 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с июлем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 6%. Относительно предыдущего месяца, этот показатель вырос почти на 8%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%.

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Далее следуют: дизельные - 23%; электромобили - 19%; гибриды и авто с ГБО - по 5%. 

Как говорится в сообщении, средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, составляет 8,7 года.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

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  1. VOLKSWAGEN Golf - 913 ед;
  2. RENAULT Megane - 836 ед;
  3. SKODA Octavia - 687 ед;
  4. VOLKSWAGEN Passat - 618 ед;
  5. VOLKSWAGEN Tiguan - 575 ед;
  6. NISSAN Leaf - 529 ед;
  7. AUDI Q5 - 506 ед;
  8. NISSAN Rogue - 467 ед;
  9. TESLA Model 3 - 433 ед;
  10. AUDI A4 - 429 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 133,3 тыс. подержанных легковушек, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023.

Напомним:

В течение июля в Украине было зарегистрировано более 6400 новых легковых авто, что на 20% больше чем в прошлом году. 

Экономическая правда

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