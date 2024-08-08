Спрос на ввозимые из-за рубежа подержанные авто растет: что выбирают
В течение июля украинский автопарк пополнили 20 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с июлем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 6%. Относительно предыдущего месяца, этот показатель вырос почти на 8%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%.
Далее следуют: дизельные - 23%; электромобили - 19%; гибриды и авто с ГБО - по 5%.
Как говорится в сообщении, средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, составляет 8,7 года.
В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:
- VOLKSWAGEN Golf - 913 ед;
- RENAULT Megane - 836 ед;
- SKODA Octavia - 687 ед;
- VOLKSWAGEN Passat - 618 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 575 ед;
- NISSAN Leaf - 529 ед;
- AUDI Q5 - 506 ед;
- NISSAN Rogue - 467 ед;
- TESLA Model 3 - 433 ед;
- AUDI A4 - 429 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 133,3 тыс. подержанных легковушек, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023.
Напомним:
В течение июля в Украине было зарегистрировано более 6400 новых легковых авто, что на 20% больше чем в прошлом году.
Экономическая правда