Продажі авто в Україні зросли майже на чверть протягом липня: причина
Упродовж липня в Україні було зареєстровано понад 6400 нових легкових авто.
Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".
Протягом липня в Україні було зареєстровано більше ніж 6400 нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік.
В повідомленні додають, що порівняно з попереднім місяцем споживча активність на авторинку зросла на 24%.
Зазначається, що ринок нових авто у липні суттєво пожвавився, цьогоріч більше автомобілів купували лише у березні.
Через ініціативу уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання авто українці намагаються швидко придбати наявні автівки, щоб уникнути додаткових витрат.
Найбільша кількість реєстрацій припала на легкові автомобілі марки Toyota – 1024 реєстрацій.
Другим за популярністю брендом, як і у червні, залишається BMW – 628 авто, третій результат у Renault – 587 машин.
Також в до п’ятірки найпопулярніших в липні потрапили Skoda (378 авто) та Volkswagen (334 машин).
Повідомляється, що всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 39 200 нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Нагадаємо:
Якщо в Україні запровадять військовий збір у 15% при першій реєстрації автомобілів, то покупцям нових машин доведеться додатково платити 180-280 тисяч грн.
Намір уряду обкласти автомобілістів 15% військового збору при першій реєстрації авто може спричинити обвал обсягів продаж на авторинку та призвести до втрати цілих мереж офіційних автодилерів.
Ініціатива уряду про введення 15% військового збору при купівлі нового авто викликала небувалий ажіотаж на авторинку.