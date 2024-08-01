Продажі авто в Україні зросли майже на чверть протягом липня: причина

Упродовж липня в Україні було зареєстровано понад 6400 нових легкових авто.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

Протягом липня в Україні було зареєстровано більше ніж 6400 нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік.

В повідомленні додають, що порівняно з попереднім місяцем споживча активність на авторинку зросла на 24%.

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Зазначається, що ринок нових авто у липні суттєво пожвавився, цьогоріч більше автомобілів купували лише у березні.

Через ініціативу уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання авто українці намагаються швидко придбати наявні автівки, щоб уникнути додаткових витрат.

Найбільша кількість реєстрацій припала на легкові автомобілі марки Toyota – 1024 реєстрацій.

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Другим за популярністю брендом, як і у червні, залишається BMW – 628 авто, третій результат у Renault – 587 машин.

Також в до п’ятірки найпопулярніших в липні потрапили Skoda (378 авто) та Volkswagen (334 машин).

Повідомляється, що всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 39 200 нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо:

Якщо в Україні запровадять військовий збір у 15% при першій реєстрації автомобілів, то покупцям нових машин доведеться додатково платити 180-280 тисяч грн.

Намір уряду обкласти автомобілістів 15% військового збору при першій реєстрації авто може спричинити обвал обсягів продаж на авторинку та призвести до втрати цілих мереж офіційних автодилерів.

Ініціатива уряду про введення 15% військового збору при купівлі нового авто викликала небувалий ажіотаж на авторинку.